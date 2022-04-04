Рус

Батько російського полковника звернувся з Миколаєва до окупантів: "Це велкий злочин проти людства" (відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
56
Український пенсіонер, батько російського військовослужбовця Новина оновлена 04 квітня 2022, 14:43
Український пенсіонер, батько російського військовослужбовця

Він закликав російських військових не виконувати злочинні накази

Батько уродженця українського міста Миколаєва Ігоря Лимаря, який зараз є полковником та заступником командувача 45-ї армії військово-повітряних сил російської федерації та протиповітряних сил північного флоту збройних сил росії, звернувся до російських військовослужбовців і закликав їх припинити воювати з Україною.

Перевірені новини про війну і не тільки — шукайте в нашому Telegram

Відповідне відеозвернення було оприлюднене на Ютуб-каналі "Novosti-n".

78-річний військовий пенсіонер Михайло Іванович Лимар, який зараз живе у маленькому приватному домоволодінні у Миколаєві, майже кожного дня спостерігає над тим, як над його будинком пролітають російські ракети. Ці снаряди запущені армією, в якій одну з високих посад займає його рідний син — полковник Ігор Лимар.

російський полковник
російський полковник

Теперішній високопоставлений російський військовослужбовець народився у Миколаєві. Там же закінчив школу, працював на суднобудівному заводі "Океан", а після вступав до Орджонікідзевського вищого зенітно-ракетного командного училища ППО імені генерала армії Плієва.

Надивившись на жахіття та нелюдські вчинки російської армії, яка знищує мирне населення України, Михайло Іванович не зміг мовчати. Він звернувся до всіх російських військових та закликав їх не виконувати фашистських наказів кривавого президента путіна та добре замислитись над тим, які нелюдські звірства вони вчиняють на українській землі.

Що стосується так званої "спецоперації", то її пенсіонер назвав злочином:

"Це злочин, великий злочин проти людства, і ніяка це не спецоперація… Слухаючи інформацію з деяких наших населених пунктів, зокрема Маріуполя, то, на мою думку, навіть німецькі фашисти такого не робили, як вони творять", — сказав батько російського полковника.

Михайло Лимар також додав, що попри потужні наступи росіян, він все ж таки вірить у перемогу української армії та відзначив відвагу та потужність, з якою вона захищає свою Батьківщину.

Батько полковника армії рф, який мешкає в Миколаєві, звернувся до російських військових, які вторглися в Україну

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні, російські нацисти вкотре обстріляли багатостраждальний Миколаїв, завдавши по місту кілька ракетних ударів. У результаті ворожого обстрілу постраждали аж 14 мирних людей, серед яких є дитина.

Теги:
#Україна #Росія #Звернення #Відео
Грузинський кордон
Світ
Грузія допомагає армії путіна з постачанням військової техніки в обхід санкцій — розвідка
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Грузинський кордон
Грузія допомагає армії путіна з постачанням військової техніки в обхід санкцій — розвідка
Дата публікації
Категорія
Окупанти намагаються покращити тактичне становище на півдні України
Ворог планує ескалацію на сході та намагається зміцнитися на півдні: зведення Генштабу
Дата публікації
Категорія
Знищені українські будинки армією окупантів
Російські ЗМІ відверто закликають до масових репресій проти українців: що відомо
Дата публікації
Категорія
Окупанти безжально розстріляли людей у підвалі санаторію та кинули там їхні тіла
Зв’язали та розстріляли у спину: у Бучі знайшли нових жертв "русского міра" (фото 18+)
Дата публікації
Категорія
Головні новини України за 4 квітня
Війна - день 40: поки світ у роздумах над санкціями для Кремля, окупанти бомблять Тернопіль, Одесу та Миколаїв