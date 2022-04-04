Батько російського полковника звернувся з Миколаєва до окупантів: "Це велкий злочин проти людства" (відео)

Він закликав російських військових не виконувати злочинні накази

Батько уродженця українського міста Миколаєва Ігоря Лимаря, який зараз є полковником та заступником командувача 45-ї армії військово-повітряних сил російської федерації та протиповітряних сил північного флоту збройних сил росії, звернувся до російських військовослужбовців і закликав їх припинити воювати з Україною.

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Відповідне відеозвернення було оприлюднене на Ютуб-каналі "Novosti-n".

78-річний військовий пенсіонер Михайло Іванович Лимар, який зараз живе у маленькому приватному домоволодінні у Миколаєві, майже кожного дня спостерігає над тим, як над його будинком пролітають російські ракети. Ці снаряди запущені армією, в якій одну з високих посад займає його рідний син — полковник Ігор Лимар.

російський полковник

Теперішній високопоставлений російський військовослужбовець народився у Миколаєві. Там же закінчив школу, працював на суднобудівному заводі "Океан", а після вступав до Орджонікідзевського вищого зенітно-ракетного командного училища ППО імені генерала армії Плієва.

Надивившись на жахіття та нелюдські вчинки російської армії, яка знищує мирне населення України, Михайло Іванович не зміг мовчати. Він звернувся до всіх російських військових та закликав їх не виконувати фашистських наказів кривавого президента путіна та добре замислитись над тим, які нелюдські звірства вони вчиняють на українській землі.

Що стосується так званої "спецоперації", то її пенсіонер назвав злочином:

"Це злочин, великий злочин проти людства, і ніяка це не спецоперація… Слухаючи інформацію з деяких наших населених пунктів, зокрема Маріуполя, то, на мою думку, навіть німецькі фашисти такого не робили, як вони творять", — сказав батько російського полковника.

Михайло Лимар також додав, що попри потужні наступи росіян, він все ж таки вірить у перемогу української армії та відзначив відвагу та потужність, з якою вона захищає свою Батьківщину.

Батько полковника армії рф, який мешкає в Миколаєві, звернувся до російських військових, які вторглися в Україну

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні, російські нацисти вкотре обстріляли багатостраждальний Миколаїв, завдавши по місту кілька ракетних ударів. У результаті ворожого обстрілу постраждали аж 14 мирних людей, серед яких є дитина.