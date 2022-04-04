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Спускали собак, били і стріляли біля вух: що пережили у російському полоні військові з острова Зміїний

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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російський солдат Новина оновлена 04 квітня 2022, 16:21
російський солдат

російські військові й надалі порушують норми Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими під час війни

Тримали у ямі при температурі -20 градусів, били прикладами, стріляли біля вух та залякували собаками — усі ці звірства довелося пережити українським військовослужбовцям з острова Зміїний, яким вдалося вижити після російського полону та повернутися на Батьківщину.

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Вказану інформацію на своїй сторінці в соцмережі у понеділок, 4 квітня, оприлюднила уповноважена з прав людини в Україні Людмила Денісова.

Згідно з наявними відомостями, хлопців зі Зміїного на буксирі доправили до Севастополя, де тутешні представники ЗМІ намагалися використати їх з метою пропаганди. Нагих захисників примушували розповідати про гуманне російське керівництво, яке спромоглося організувати доставку полонених додому.

Опісля українських військовополонених вивезли у невідомому напрямку, після чого вони були поселені у наметовому містечку. Температура повітря в ті дні сягала до -20 градусів, тож у більшості хлопців лікарі діагностували відмороження кінцівок.

За їх словами, російські солдати ставилися до них як до в’язнів: систематично морально тиснули, а під час прогулянок у дворику, спускали на українців собаку.

"Такі дії з боку росії є порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, в якій наголошується на гуманному поводженні з військовополоненими. Крім того, військовополонені завжди повинні бути захищеними, зокрема від актів насилля чи залякування, а також від образ та цікавості публіки", – йдеться в тексті допису Денісової.

Раніше "Телеграф" повідомляв, прикордонник Роман Грибов, який відомий своєю фразою про російський військовий корабель, повернувся на Батьківщину з російського полону та отримав відзнаку "За заслуги перед Черкащиною".

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Полон #Острів Зміїний
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