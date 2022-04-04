"Її вже не вилікувати. Просто у*біще": Гордон жорстко висловився про артистку з України через концерт у рф (відео 18+)

Він "проїхався" по російським знаменитостям, які підтримують військову агресію проти України

Український журналіст та ведучий Дмитро Гордон розкритикував співачку Наташу Корольову, яка впродовж багатьох років живе та працює на території російської федерації і замовчує війну росії з Україною.

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Про це він заявив під час чергового телемарафону на одному з українських телеканалів та назвав співачку, яка є уродженкою міста Києва, "справжнім у*біщем" із "невиліковною головою". Окрім того, він додав, що в росії таких зірок незчисленна кількість.

За словами Гордона, він вже давно змирився з тим, що Корольова, яка народилася в український столиці, і раніше проживала із ним в одному з районів міста Києва та навіть навчалася в одній школі, увесь час мовчить про війну в Україні. Проте те, що у такий час вона встигає анонсувати на своїй сторінці в соцмережі концерт у російському Урюпінську, назвав "перебором".

"Це анекдот. Тобто тут дітей убивають, ґвалтують дітей у Бучі. А ти, бл*ть, пишеш, що в тебе концерт в Урюпінську. У*біще, просто у*біще! І таких багато там. Теж з хворою головою. Ти ж українка, як ти можеш?",– наголосив він.

Наостанок журналіст додав, що ці люди мають хворі голови і їм вже точно нічим не допомогти.

Зверніть увагу що на відео 18+ присутня ненормативна лексика!

Відео інтерв`ю зз Дмитром Гордоном

Раніше "Телеграф" повідомляв, як український журналіст Дмитро Гордон, який похвалився тим, що у росії на нього відкрили кримінальне провадження через жорсткий осуд військової агресії проти України.