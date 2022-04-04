росія планує захопити крупне українське місто: розкриті плани окупантів

росіяни налагоджують логістичні маршрути, створюють запаси боєприпасів та ракет

російська армія зайнята підготовкою до нового удару по Україні: ворог планує оточити українські сили Операції Об'єднаних сил та все ж захопити першу столицю України — місто Харків.

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Вказану інформацію під час чергового пресбрифінгу у понеділок, 4 квітня, оприлюднив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Продовжується широкомасштабна збройна агресія росії проти нашої держави. Основні зусилля противник зосередив на підготовці до відновлення наступальних дій, щоб оточити угруповання ООС та заволодіти містом Харків", – повідомив представник відомства.

За його словами російська армія й надалі продовжує застосовувати високоточну зброю задля знищення об'єктів критичної інфраструктури в Україні. Окрім того, ворог формує та переміщує додатково створені підрозділи зі складу мобілізаційного резерву, аби ті взяли участь у бойових діях на українських землях.

Також Мотузяник додав, що росіяни налагоджують логістичні маршрути, створюють запаси боєприпасів, ракет, паливно-мастильних матеріалів, а також готують медичні установи для подальшої госпіталізації поранених солдатів.

Звернення Олександра Мотузяника

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, окрім планів подальшого наступу на українські населені пункти, росія може розглядати можливість нападу на країни НАТО. Альянс вже готує сили на такий випадок.