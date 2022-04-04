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"Укронацисти як із ланцюга зірвалися": у мережі одним твітом зруйнували всю російську пропаганду

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Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Російські пропагандисти продукують нові вигадки, але всі вони звучать абсурдно Новина оновлена 04 квітня 2022, 20:19
Російські пропагандисти продукують нові вигадки, але всі вони звучать абсурдно

Почуття гумору в українців рятує навіть під час війни.

Російська пропаганда старанно намагається "відмити" свою армію від злочинів, які вона скоїла щодо мирного населення України, на землі якої окупаційні війська вдерлися 24 лютого. Однак всі їх заяви вдалося спростувати одним лише дописом у соцмережі Twitter.

Його у неділю, 3 квітня, опублікував користувач під ніком "Сталкер".

"Після 24.02 "укронацисти" як із ланцюга зірвалися. Зруйнували свої міста, зерносховища, ґвалтували жінок, перестріляли рідних та близьких, сусідів, корів та собак. Аби дискредитувати путіна та його шляхетних мушкетерів блдь. Якими ж треба бути ідіотами, щоб у це повірити", — йдеться у дописі користувача соцмережі.

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Інші українці у коментарях навели й інші приклади заяв, які російські пропагандисти намагаються донести до свого народу. З-поміж них і заяви, що "Україна сама себе обстрілює" (напевно, снарядами-бумерангами, яких взагалі не існує), або ж "українці самі собі не дають почати посівну", а також десятки інших тез пропаганди, яка в головах людей, які здатні хоч трохи думати, просто не вкладається.

При цьому українці не втрачають надії, що хоч якась частина росіян здатна мислити критично і не вірить у всі ці пропагандистські тези.

Раніше "Телеграф" повідомляв, на тлі рекордного зростання цін росіян готують до ультрадешевої їжі — пропонують страви з мойви та кропиви.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Пропаганда
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