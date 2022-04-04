"Я жива, я буду вічно жити": у Гостомелі "завелася" згоріла "Мрія"

У "працюючому" двигуні побачили добрий знак

У мережі показали, як у знищеного російськими окупантами літака Ан-225 "Мрія" "завівся" один двигун.

Відео, яке було зроблене командиром протитанкового відділення 4 взводу 11 роти 243 батальйону територіальної оборони Києва Ігорем Островським, у Facebook поділилася українська художниця Галина Сернівка.

"Наша Мрія заговорила — ЖИВА! Згадалися відомі рядки Лесі Українки: "НІ, Я ЖИВА, Я БУДУ ВІЧНО ЖИТИ! Я В СЕРЦІ МАЮ ТЕ, ЩО НЕ ВМИРАЄ!", — написала Сернівка.

Нагадаємо, що 27 лютого 2022 року в результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт "Гостомель" під Києвом було спалено один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва АН-225 "Мрія".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ще один літак такої категорії є у недобудованому стані. Щоб його довести до готовності, необхідно вкласти від 700 млн до 1 млрд доларів США.