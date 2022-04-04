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Стала відома кількість полонених російських військових в Україні: подробиці

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Російські солдати у полоні в Україні Новина оновлена 04 квітня 2022, 21:11
Російські солдати у полоні в Україні

В Україні налічується вже близько 600 полонених росіян

Нині загальна кількість військовополонених рф становить близько 600.

Про це міністр із питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла в ефірі телемарафону, повідомляє "Телеграф".

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"Відповідно до вимог міжнародного гуманітарного права для них в Україні має бути побудований спеціальний табір", — сказала Верещук. За її словами, у понеділок, 4 квітня, відбулася нарада за участю чиновників, на якій обговорювалося це питання.

Також обговорювалося питання про те, як змусити росію допустити Червоний Хрест до українських військовополонених та звільнити тих, хто перебуває у полоні з 2014 року. За словами Верещука, деякі з них, включаючи жінок, знаходяться на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, що 1 квітня у Запорізькій області відбувся обмін полоненими. Українська влада змогла врятувати 86 військовослужбовців ЗСУ, у тому числі 15 жінок.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з полону повернувся автор фрази "російський військовий корабель, йди на ***". Легендарного прикордонника нагородили відзнакою "За заслуги перед Черкащиною".

Теги:
#Україна #Полонені #Ірина Верещук #Окупанти
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