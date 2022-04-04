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"Бачите, квіти відроджуються? Так і ми відродимося!": у мережі опублікували емоційну промову української бабусі (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Українські бабусі дуже небезпечні для рашистів Новина оновлена 04 квітня 2022, 22:08
Українські бабусі дуже небезпечні для рашистів

Не забула бабуся відправити путіна за курсом воєнного корабля

Нове відео з українською бабусею стає популярним у мережі. Так, одна мудра жінка емоційно передбачила українцям відродження, порівнюючи квітку, що проросла, на тлі розбомблених українських будинків.

Ролик із промовою сміливої бабусі опублікував на своєму каналі офіцер ЗСУ та військовий блогер Анатолій Штефан "Штірліц".

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"Бачите квіти — почали відроджуватися, почали цвісти. Отак і ми, українці, починаємо відроджуватися!", — заявила бабуся. Крім того, українка не упустила шансу послати кривавого диктатора путіна курсом воєнного корабля.

Варто нагадати російським загарбникам, що українські жінки дуже сміливі та відважні. Вони можуть як побити ненависних ворогів, так і отруїти, пригощаючи смачними пиріжками.

Теги:
#Україна #Путін #Бабусі
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