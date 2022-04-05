У Білому Домі дали прогноз про терміни війни в Україні

Нова фаза війни в Україні може тривати кілька місяців і більше.

В адміністрації президента США вважають, що росія змінює плани і наступна фаза повномасштабної війни росії проти України може тривати кілька місяців і більше.

Про це повідомив радник із національної безпеки в Білому домі Джейк Салліван на брифінгу.

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Салліван зазначив, що росія змінює плани після провалу початкових цілей: тепер вона спробує захопити Донбас і докладе всіх зусиль, щоб спробувати втримати Херсон, заблокувати Миколаїв та продовжувати тиск на Харків після того, як окупанти були змушені відступити з Київської області, зіткнувшись із запеклим опором українців.

Він додав, що відновлення наземного наступу росії на сході України, ймовірно, супроводжуватиметься повітряними та ракетними ударами по решті країни, щоб завдати військових та економічних збитків і "вчиняти терор".

Нагадаємо, США виділили ще 300 мільйонів доларів на озброєння для українських захисників, які протистоять російському вторгненню.

Крім того, США мають намір розширити санкції проти росії після того, як у ЗМІ показали наслідки масових розстрілів у містах Київської області, які перебували під окупацією.