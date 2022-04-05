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Постарішав на 10 років: українці порівняли, як Зеленський змінився за 40 днів війни (фото)

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Володимир Зеленський через 41 день війни Новина оновлена 05 квітня 2022, 09:40
Володимир Зеленський через 41 день війни

Під очима у Зеленського пролягли великі темні кола, чоло покрили зморшки.

Війна, яку росія веде проти України вже 41 день, наклала незабутній відбиток на обличчя всіх українців. У мережі звернули увагу, як змінився і президент України Володимир Зеленський, який за півтора місяці війни неймовірно постарів.

Користувачі порівнюють фото Зеленського за день до початку війни, 23 лютого і через 41 день після неї і зазначають, що глава держави постарів на 10 років.

Так, на фото із мирного життя Володимир Зеленський чудово виглядає. Він молодий, усміхнений, зі здоровим кольором обличчя і без жодних кіл під очима.

Як виглядав Зеленський до початку війни

Володимир Зеленський 23 лютого
Володимир Зеленський 23 лютого
Володимир Зеленський на зустрічі з президентами Литви та Польщі
Володимир Зеленський на зустрічі з президентами Литви та Польщі

Зараз президент дуже разюче змінився. На кадрах, зроблених у Бучі 4 квітня, де російські окупанти влаштували справжній терор мирним жителям, помітно, що під очима у нього пролягли великі темні кола, чоло пошкодили зморшки. Глава України виглядає дуже стомленим. Видно, як сильно він вимотаний і як сильно переживання і стрес від того, що відбувається в країні, позначилися на його обличчі.

Як виглядає Зеленський зараз

Володимир Зеленський через 41 день війни
Володимир Зеленський через 41 день війни

Користувачі мережі відзначили, що Володимир Зеленський сильно змінився і виглядає щонайменше на 10 років старше. Вони залишили багато співчутливих коментарів.

Нагадаємо, що після того, як ЗСУ звільнила Київську область від російської армії, з’явилася інформація про звірства окупантів. Росіяни вбивали і ґвалтували, знущалися та катували людей.

На шокуючих фото із Бучі, які згодом облетіли весь світ, можна побачити, що окупанти вбивали пов’язаних людей. Українців ховали у братських могилах. Деякі трупи залишалися прямо посеред вулиць.

Володимир Зеленський зазначив, що у Бородянці під Києвом жертв серед цивільного населення може бути більше, ніж у Бучі.

Теги:
#Війна #Володимир Зеленський
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