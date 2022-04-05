У Європарламенті звинуватили РФ у геноциді українців та закликали позбавити права вето в ООН

Військові злочини росіян у Бучі є геноцидом українського народу, бо людей убивали за етнічною ознакою приналежності до українців.

росія як організатор геноциду має бути позбавлена права вето в ООН.

Про це у коментарі Guildhall заявила депутат Європейського парламенту Раса Юкнявічене.

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"Те, що росіяни зробили у Бучі – це геноцид українського народу, я саме так це називаю. Так, це юридичний термін, і ми маємо пройти довгі юридичні процедури, щоб визнати це, але я як політик, політично оцінюю це (геноцид – ред.), я стежу за моторошними наративами в російських пропагандистських програмах щодо України. Вбивали людей саме за те, що вони українці, прикриваючись фальшивим наративом про нібито "фашистів" та "нацистів" в Україні, ці вбивства мають характер геноциду, адже вбивали людей саме за належність до українців", — заявила політик.

"Я підтримала б позбавлення Росії право вето в ООН як організатора геноциду в Україні, але на даний момент ми всі заручники процедур всередині ООН, це не так легко зробити, адже росія має спеціальний статус. Це паралізована структура, адже така жорстока держава, терористична держава не може бути згіждно принципу (принципу ООН – ред.) у Раді Безпеки ООН", — підсумувала депутат Європарламенту Раса Юкнявічене.

Як повідомлялося раніше, Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область звільнені від російських загарбників. У звільнених містах та селах зафіксовано масові вбивства російськими цивільними воїнами.

1 квітня міський голова Бучі Анатолій Федорук повідомив, що у братських могилах поховали 280 людей.

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова заявила, що із звільненої від російських загарбників території Київської області вивезено 410 тіл убитих мирних жителів.

У свою чергу, російські пропагандисти намагалися видати свідчення їхніх звірств у Бучі за "постановку" українців, проте зазнали невдачі.

Нагадаємо, 4 квітня на сайті російського державного видання РІА-новини опубліковано статтю, в якій міститься заклик до проведення геноциду українського народу, а також ґрунтується нібито на необхідності проведення масових репресій проти українців з метою примусу до відмови від власної національності та культури.