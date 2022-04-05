Зруйновані мости у звільнених Ірпені і Бучі будуть відбудовані за 2-3 місяці - МІУ

Відбудова зруйнованих мостів у звільнених містах та містечках Київської області розпочнеться у найближчі дні. За попередніми розрахунками, на кожен міст потрібно 2-3 місяці.

Про це заявив у Facebook міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

"Паралельно працюємо над тимчасовими рішеннями для відновлення сполучення трасою Київ – Чоп. План завершити роботи за пару тижнів.

За місяць також плануємо відновити залізничне сполучення від Святошина до Клавдієвого", — написав Кубраков у соцмережі.

Робиться, за словами міністра, усе, щоб дорога додому стала безпечною та комфортною.

"На нашій землі побувало концентроване зло — вбивці, кати, ґвалтівники, мародери, які називають себе армією, і які заслуговують тільки на смерть після того, що вони зробили", — підсусмував Президент Володимир Зеленський.