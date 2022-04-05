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Аеропорт "Бориспіль" втратив 3,5 млрд гривень, Укрпошта – понад 500 млн

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Дмитро Романов Дмитро Романов
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Аеропорт "Бориспіль" втратив 3,5 млрд гривень, Укрпошта – понад 500 млн Новина оновлена 05 квітня 2022, 10:34

Втрати аеропорту "Бориспіль" через військову агресію росії оцінюються попередньо у 3,5 млн гривень. Укрпошта за перший місяць війни втратила понад 500 млн гривень доходів.

Про це повідомляє у Facebook міністр інфраструктури України Олександр Кубраков після зустрічей з директорами цих підприємств.

Генеральний директор МА ДП "Бориспіль" Олексій Дубревський, за словами міністра, весь час продовжував свою роботу в аеропорту.

"Наразі усі процеси координуються зі Збройними силами України. За попередніми підрахунками маємо втрати на 3,5 млрд грн", — зазначив Кубраков.

Команда Укрпошти під керівництвом Ігоря Смілянського, попри економічні втрати, продовжує виконувати важливу соціальну функцію.

"Укрпошта за перший місяць війни втратила понад 500 млн грн доходів. Основне падіння прийшлось на письмову кореспонденцію, яка майже припинилась. Падіння імпорту склало 85%, експорту 65% та падіння обсягів по внутрішніх посилках склало близько 80%. Також впала кількість сплачених комунальних платежів. Позитивні новини в тому, що внутрішні посилки відроджуються та показують позитивну динаміку як і експортні відправлення", — повідомив Кубраков.

Громадяни, за словами міністра, починають повертатись та сплачувати комунальні платежі, підтримуючи інфраструктурні компанії. А тисячі працівників Укрпошти працюють заради своєї країни.

"Щоб люди отримували пенсії та товари першої необхідності, посилки від рідних та з Інтернет-магазинів. Щоб бізнес мав змогу доставляти товари не тільки по країні, а й за її межами. Щоб у зоні бойових дій до українців надходила така бажана і потрібна гуманітарна допомога: продукти, медикаменти, теплі речі", — пише Кубраков.

Міністр додав, що до перемоги не може розказати про всі маленькі та великі геройства наших людей.

"Ми пройшли один етап цієї війни, і далі всі працюємо на перемогу, вчимося жити, розвиватися, будувати всупереч задумам військових злочинців", — зазначив Кубраков.

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#Аеропорт &quot;Бориспіль&quot; #Інфраструктура #Укрпошта #Втрати #Війна з Росією
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