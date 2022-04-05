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Україна та НАТО: Зеленський чітко пояснив позицію країни

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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Зеленський Володимир Новина оновлена 05 квітня 2022, 11:30
Зеленський Володимир

Українське керівництво будуватиме гарантії безпеки незалежно від вступу до Альянсу

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що якщо НАТО все ж запропонує Україні вступити до Північноатлантичного Альянсу, то наша країна це неодмінно зробить, проте наразі такої пропозиції українська держава ще не отримала.

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Вказану інформацію у вівторок, 5 квітня, глава держави заявив під час свого чергового інтерв'ю українським ЗМІ.

"Якщо завтра нам запропонують вступити в НАТО — вступатимемо. Але цього не буде, на жаль. І не сталося, на жаль. Тому ми будуватимемо гарантії безпеки для нас, які можуть захистити життя", — повідомив глава держави.

Раніше"Телеграф" повідомляв, що іноземному медіа-порталу "The Wall Street Journal"вдалося дізнатися, що під час довоєнного візиту Володимира Зеленського на Мюнхенську конференцію канцлер Німеччини Олаф Шольц особисто намагався врегулювати конфлікт москви з Києвом. Представник ФРН намагався відмовити українського президента від вступу до НАТО, аби не нагнітати й без того напружені відносини з росією.

Теги:
#Україна #НАТО #Зеленський #Вступ України в НАТО
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