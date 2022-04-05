У Рубіжному окупанти влучили в цистерну з азотною кислотою: влада б’є на сполох

Жителів міста закликають не виходити з укриттів.

У вівторок, 5 квітня, російські окупанти відкрили вогонь по місту Рубіжне та потрапили до цистерни з азотною кислотою.

Про це повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай у своєму телеграм-каналі.

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"Не виходьте з укриттів! Якщо Ви в приміщенні — зачиніть двері та вікна ! Підготуйте вологі маски для обличчя " — закликав мешканців чиновник.

Зазначається, що азотна кислота дуже небезпечна при вдиханні, ковтанні та при попаданні на шкіру та слизові оболонки. Також пари кислоти викликають подразливу дію на дихальні шляхи. При місцевій дії на очі азотна кислота спричиняє тяжке ураження рогової оболонки та кон’юнктиви, що призводить до втрати зору. Також при отруєннях з’являються ознаки бронхіту, запаморочення, сонливість і навіть набряк легенів.

Також Гайдай зазначив, що перше, що потрібно зробити під час потрапляння азотної кислоти в очі, — це промити їх проточною водою протягом 10-30 хвилин. При попаданні на шкіру – уражену поверхню обмити водою, додаючи до неї питну соду та мило. При ковтанні азотної кислоти показано промивання шлунка великою кількістю води.

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Раніше "Телеграф" писав, що попри постійні обстріли, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що 24 березня з Луганської області вдалося евакуювати ще 259 людей. Також він показував на що перетворилися житлові квартали в Сєвєродонецьку, Рубіжному, Новотошківському (Гірська громада), с.Щедрищеве в результаті обстрілів російськими окупантами.