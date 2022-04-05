ЄС готує енергетичний удар по росії, але відмовлятися від нафти і газу поки не планує — Bloomberg

Як пише Bloomberg, Німеччина та Угорщина чинили опір поширенню санкцій на російський енергетичний сектор

Європейський Союз планує поетапну відмову від імпорту вугілля з росії у відповідь на військові злочини армії рф в Бучі та інших містах України. При цьому відмовлятися від російської нафти та газу ЄС поки що не планує.

Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на джерела.

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Так. дії ЄС щодо російського вугілля будуть додані до пакету кроків, спрямованих на посилення існуючих заходів та виправлення лазівок, які вже обговорювалися на цьому тижні послами ЄС. За словами джерел, деталі заборони та терміни поетапної відмови від вугілля все ще обговорюються. Очікується, що Європейська комісія також запропонує заборонити в’їзд у блок більшості російських вантажівок та суден.

Однак при цьому, за словами джерел, ЄС поки не планує вводити санкції щодо нафти або газу, попри сильний тиск з метою заподіяти Москві ще більших економічних збитків. Як зазначає видання, країни ЄС сильно розділені з приводу наступних кроків, і деякі уряди продовжують наполягати на тому, щоб цього тижня був хоча б сигнал про те, що блок прагне скоротити імпорт російської нафти, сказав один із джерел.

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Як зазначає Bloomberg, деякі уряди, включаючи Німеччину та Угорщину, чинили опір поширенню санкцій на російський енергетичний сектор, але інформація про те, що російські війська, що відступають, жорстоко вбили безліч беззбройних цивільних осіб, змусили деяких східних членів блоку знову посилити ці заходи.

Затвердження пакету та заборона вугілля потребують підтримки всіх 27 країн-членів.

У рамках тієї ж пропозиції ЄС прагне розширити експортний контроль щодо більшої кількості технологій, що використовуються в оборонному секторі та інших ключових галузях, а також запровадити обмеження на продаж обладнання для ЗПГ. Виконавчий орган ЄС також пропонує додати ще десятки фізичних та юридичних осіб до свого списку осіб та компаній, які під санкціями, включаючи банки, такі як ПАТ Банк ВТБ, які були відключені від глобальної системи обміну платіжними повідомленнями SWIFT, але ще не повністю підпадають під санкції.

Як повідомляв "Телеграф", США також готують нові санкції проти росії через різанину в Бучі. Про їхнє введення можуть оголосити вже цього тижня.