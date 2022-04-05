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Якщо не буде мирної угоди: Арестович розповів, якої війни тоді чекати

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Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Радник голови ОП зробив прогноз на подальший хід війни в Україні Новина оновлена 05 квітня 2022, 15:29
Радник голови ОП зробив прогноз на подальший хід війни в Україні

За словами Арестовича, активна фаза війни завершиться до середини квітня.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що активна фаза російського воєнного вторгнення в Україну має завершитися до середини квітня. У випадку, якщо до цього часу сторони не підпишуть мирну угоду — почнеться партизанська війна.

Така заява у вівторок, 5 квітня, прозвучала в ефірі українського телемарафону "UA разом".

За словами Арестовича, розвиток після середини квітня може піти за двома сценаріями.

"Активна фаза повинна закінчитися до середини квітня, а потім почнеться партизанка. Ми вб'ємо всіх до кінця, якщо вони не підуть на мирну угоду. Та й наших багато загине. Тому у нас два варіанти: добиваємо їх повністю або мирна угода. Подивимося, що буде і як", — зазначив радник голови ОП.

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Нагадаємо, що за словами президента України Володимира Зеленського, після перемоги у війні найпріоритетнішими завданнями для України будуть захищеність країни та безпека. Глава держави підкреслив, що ми точно станемо "великим Ізраїлем", своїм, зі своїм обличчям.

Раніше "Телеграф" повідомляв, який результат війни з Росією український президент вважатиме неприйнятним.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Мирний договір #Олексій Арестович
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