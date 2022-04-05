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Мінус ще один гелікоптер: українські бійці повторили унікальне досягнення

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Мінус ще один гелікоптер: українські бійці повторили унікальне досягнення Новина оновлена 05 квітня 2022, 15:34

Сучасний гелікоптер перетворився на купи уламків.

Російська армія продовжує нести великі втрати у війні з Україною — росіяни втратили "озброєний до зубів" гелікоптер Ка-52 "Алігатор", який хлопці з 95-ї окремої десантно-штурмової бригади збили 5 квітня під Ізюмом, використовуючи протитанковий ракетний комплекс "Стугна" .

Про це повідомив пресцентр Командування ДШВ Збройних Сил України у Фейсбуці.

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"Воїни десантно-штурмових військ вкотре підтвердили свій високий професіоналізм при знищенні сил та засобів противника " — йдеться у повідомленні.

Також відзначимо, що це не єдиний унікальний випадок, коли українські воїни "незвичайно" знищують ворожу техніку. 1 квітня ЗСУ розбомбили відразу два транспортно-бойові вертольоти Мі-8 російської армії, використовуючи переносний протитанковий ракетний комплекс "Корсар" (який взагалі призначений не для повітряних цілей).

Раніше "Телеграф" повідомляв, як українським військовослужбовцям вдалося збити над окупованою Луганщиною ворожий ударний гелікоптер Мі-28, який завдяки вдосконаленому обладнанню для "роботи" у темний час доби називають "Нічним мисливцем".

Теги:
#Росія #Втрати #ЗСУ
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