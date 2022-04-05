Мінус ще один гелікоптер: українські бійці повторили унікальне досягнення
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 245
Сучасний гелікоптер перетворився на купи уламків.
Російська армія продовжує нести великі втрати у війні з Україною — росіяни втратили "озброєний до зубів" гелікоптер Ка-52 "Алігатор", який хлопці з 95-ї окремої десантно-штурмової бригади збили 5 квітня під Ізюмом, використовуючи протитанковий ракетний комплекс "Стугна" .
Про це повідомив пресцентр Командування ДШВ Збройних Сил України у Фейсбуці.
Перевірені новини про війну і не тільки – шукайте у нашому Telegram
"Воїни десантно-штурмових військ вкотре підтвердили свій високий професіоналізм при знищенні сил та засобів противника " — йдеться у повідомленні.
Також відзначимо, що це не єдиний унікальний випадок, коли українські воїни "незвичайно" знищують ворожу техніку. 1 квітня ЗСУ розбомбили відразу два транспортно-бойові вертольоти Мі-8 російської армії, використовуючи переносний протитанковий ракетний комплекс "Корсар" (який взагалі призначений не для повітряних цілей).
Раніше "Телеграф" повідомляв, як українським військовослужбовцям вдалося збити над окупованою Луганщиною ворожий ударний гелікоптер Мі-28, який завдяки вдосконаленому обладнанню для "роботи" у темний час доби називають "Нічним мисливцем".
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-