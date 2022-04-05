Магазини в Україні накручують ціни на ряд продуктів: що вдалося дізнатися

Таку ситуацію назвали неприпустимою і вже вирішили її.

Протягом останнього місяця, поки в Україні йде війна, Держпродспоживслужба зафіксувала значне підвищення цін на соціальні харчові продукти — хліб, гречану крупу, макарони, олію та навіть цибулю. Така тенденція спостерігається у кожному другому магазині, а фахівці зазначають — це неприпустимо.

Про це у вівторок, 5 квітня, йдеться на сайті відомства.

Зазначається, що Держпродспоживслужба спостерігала за низкою суб'єктів господарювання, зокрема за цінами на продукти у них, і зафіксувала суттєве підвищення вартості майже всіх продовольчих товарів.

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Так, станом на 04.04.2022 в порівнянні з 23.02.2022 спостерігається така ситуація: хліб пшеничний подорожчав – на 28,5%, хліб житньо-пшеничний – на 12,5%, крупа гречана виросла у ціні на 25,5%, а макаронні вироби – на 24,5%. Ціна на олію соняшникову підскочила на 11,9%, а на цибулю ріпчасту – на 27,2%.

Такі порушення були зафіксовані у кожному другому суб'єкті господарювання. Крім того, українці скаржилися на зростання цін на пальне, відсутність розрахунку за безготівку та продаж алкоголю у період заборони на це.

"За результатами проведеної роботи були знижені ціни до економічно обґрунтованого рівня, виставлені цінники на товари, відновлювалася робота терміналів, алкоголь знімався з реалізації", – резюмували у Держпродспоживслужбі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку експерта з фінансів Ганни Ковальчук, Україні навіть в умовах війни точно не загрожує голод, а запасів продуктів вистачить на кілька років точно.