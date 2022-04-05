У росії придумали, де знайти солдатів для продовження війни, але ідея провалилася

Прихована мобілізація в росії йде не за планом.

Агресор шукає резерви по всій країні, щоб продовжити наступ в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ у Facebook.

За інформацією джерела, для цих цілей у західному військовому окрузі рф проводять приховану мобілізацію. Повідомляється, що значні втрати росіяни хочуть поповнити за рахунок викладачів військових навчальних закладів. Проте ця витівка з тріском провалюється, адже викладачі масово відмовляються брати участь у "спецоперації" і навіть готові до звільнення з військової служби.

"В західному військовому окрузі російської федерації, з метою комплектування підрозділів, які зазнали втрат на території України, проводяться заходи прихованої мобілізації. Крім того, командування збройних сил російської федерації намагається поповнити втрати особового складу за рахунок залучення представників військових навчальних закладів. У Читинському суворовському військовому училищі міністерства внутрішніх справ росії проведено письмове опитування викладацького складу щодо готовності взяти участь у "спеціальній операції" за межами російської федерації. Значна частина викладачів відмовилися від можливого залучення до "виконання завдань" та готові до звільнення з військової служби", — повідомили в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, у Міноборони Великої Британії показали свіжу карту боїв в Україні. Крім того, 5 квітня президент України Володимир Зеленський виступив в ООН.