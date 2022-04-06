росія продовжує відступати, але на сході все спекотніше: свіжі карти боїв в Україні
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Захисники Маріуполя продовжують тримати місто, а на Луганщині противник атакував хімпідприємство
Східний напрямок для росії стає пріоритетним, на утриманні півдня та захопленні нових населених пунктів на сході зосереджуються основні сили.
"Телеграф" зібрав основні дані в картах про переміщення лінії фронту та бойові дії. Як відзначають експерти The Institute for the Study of War, раніше відведені частини ще не кинуті у бій.
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Російські війська відступили від Києва та Чернігова. Україна відновлює контроль над ділянками державного кордону, зокрема зробила це у Київській та Житомирській областях. Зазначається, що залишкові частини росіян ще йдуть до кордону на Сумщині. Частини, що вийшли з України, прямують до Білгорода.
Основне зусилля росії — Схід
Харківський напрямок
Харків продовжують обстрілювати, як і невеликі міста на його околицях. При цьому атаки росіян вдається відбивати, хоча поблизу обласного центру є окуповані території і концентрація рфвійськ — на карті вони відмічені червоним. Харків називали однією з ймовірних цілей у зміненій кампанії російських військ.
Донецький напрямок
У районі Ізюму на південний схід у бік Слов’янська настають частини, передислоковані з району Харків-Суми. Настають вони обмежено і доки не зафіксовано зосередження основних сил у цьому напрямі, наступ намагаються проводити силами окремих груп. Вони рухаються у бік Барвінкового та захопили село Бражківка (на південь від Ізюму).
Луганський напрямок
У Луганській області Попасну та Рубіжне все ще намагаються захопити росвійська, вони атакують з повітря та за допомогою артилерії. На 5 квітня вони влучили в резервуар з азотною кислотою в Рубіжному та застосували пелюсткові міни у Попасній.
Битва за Маріуполь
Обстріли міста з авіації та артилерії продовжуються, але дані з кількох джерел підтверджують, що українські сили продовжують чинити опір у кількох частинах міста. Раніше повідомлялося, що бої йдуть на території "Азовсталі" та біля адміністрації Кальміуського району.
Південний напрямок
На Півдні тимчасово окупована територія тягнеться від Волновахи на Донеччині через Запорізьку область (Енергодар) на Херсонщину. Там у росіян виникли труднощі із захопленням Олександрівки (зазначено на карті). На кордонах Дніпропетровської та Херсонської областей, а також на Миколаївщині складна ситуація.
Раніше "Телеграф" писав, що аналітики повідомляють про новий прихований зпризов у Росії, що розпочався після провокацій у Білгороді.