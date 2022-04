росія продовжує відступати, але на сході все спекотніше: свіжі карти боїв в Україні

Захисники Маріуполя продовжують тримати місто, а на Луганщині противник атакував хімпідприємство

Східний напрямок для росії стає пріоритетним, на утриманні півдня та захопленні нових населених пунктів на сході зосереджуються основні сили.

"Телеграф" зібрав основні дані в картах про переміщення лінії фронту та бойові дії. Як відзначають експерти The Institute for the Study of War, раніше відведені частини ще не кинуті у бій.

Російські війська відступили від Києва та Чернігова. Україна відновлює контроль над ділянками державного кордону, зокрема зробила це у Київській та Житомирській областях. Зазначається, що залишкові частини росіян ще йдуть до кордону на Сумщині. Частини, що вийшли з України, прямують до Білгорода.

Загальна військова панорама на 6 квітня (ISW)

Основне зусилля росії — Схід

Харківський напрямок

Харків продовжують обстрілювати, як і невеликі міста на його околицях. При цьому атаки росіян вдається відбивати, хоча поблизу обласного центру є окуповані території і концентрація рфвійськ — на карті вони відмічені червоним. Харків називали однією з ймовірних цілей у зміненій кампанії російських військ.

Карта тимчасово окупованих населених пунктів на околицях Харкова (DeepState)

Донецький напрямок

У районі Ізюму на південний схід у бік Слов’янська настають частини, передислоковані з району Харків-Суми. Настають вони обмежено і доки не зафіксовано зосередження основних сил у цьому напрямі, наступ намагаються проводити силами окремих груп. Вони рухаються у бік Барвінкового та захопили село Бражківка (на південь від Ізюму).

Луганський напрямок

У Луганській області Попасну та Рубіжне все ще намагаються захопити росвійська, вони атакують з повітря та за допомогою артилерії. На 5 квітня вони влучили в резервуар з азотною кислотою в Рубіжному та застосували пелюсткові міни у Попасній.

Бої на околицях Ізюма, Рубіжного та Попасної на 6 квітня (ISW)

Битва за Маріуполь

Обстріли міста з авіації та артилерії продовжуються, але дані з кількох джерел підтверджують, що українські сили продовжують чинити опір у кількох частинах міста. Раніше повідомлялося, що бої йдуть на території "Азовсталі" та біля адміністрації Кальміуського району.

Карта боїв у Маріуполі на 6 квітня (ISW)

Південний напрямок

На Півдні тимчасово окупована територія тягнеться від Волновахи на Донеччині через Запорізьку область (Енергодар) на Херсонщину. Там у росіян виникли труднощі із захопленням Олександрівки (зазначено на карті). На кордонах Дніпропетровської та Херсонської областей, а також на Миколаївщині складна ситуація.

Бої на півдні України (DeepState)

