ЗСУ відбили кілька населених пунктів, але росія готується підключити у війну Придністров’я — Генштаб

Бої продовжуються на півдні та сході країни

Війська країни-агресора обстрілюють українські інфраструктурні, військові об’єкти та житлові квартали, водночас проводячи підготовку до наступальної операції. Після раніше зазначеної активності росвійськ у молдавському регіоні, невизнаному Придністров’ї, відзначено новий етап підготовки.

Як повідомляє український Генштаб збройних сил, на аеродромі в Тирасполі готуються приймати літаки.

Це може означати використання окупованих територій Молдови для покращення позицій на Південнобузькому напрямку. Придністров’я виділено червоним. Воно межує з Одещиною.

Поліський напрямок — росіяни відновлюють пошарпані підрозділи в Білорусь. Є варіант, що вони частково залишаться там, щоб або утримати українські сили, або для контролю кордону з білоруської сторони. На Сіверському напрямку за кордоном у росії, також фіксуються відведені військові частини рф.

Слобожанський напрямок — ворог продовжує блокувати та обстрілювати Харків.

Ізюмський напрямок — ворог націлений на наступ у бік Слов’янська та Барвінкового.

Донецький напрямок — росія веде безуспішні штурмові дії в районах Попасної, Степового, Новотошківського, Рубіжного, Сєвєродонецька та Солодкого. Маріуполь тримає оборону.

Таврійський напрямок — біля села Басань (Запорізька область) зафіксовано переміщення військ росії, ймовірно, з метою перегрупування.

Південнобузький напрямок — росія окопується та тероризує місцеве населення. Україна вибила росіян із Добрянки, Нововознесеньського, Трудолюбівки. Тривають бої біля Олександрівки.

Повітряні сили України збили минулої доби 8 крилатих ракет.

Повідомляється також, що росіяни намагаються відновити боєздатність своїх частин за рахунок найманців, але без успіху — їх не так багато. Як приклад втрат росії наведено дані щодо 200-ї окремої мотострілецької бригади з Мурманської області. З неї дві БТГ (батальйонно-тактичні групи) брали участь у збройній атаці на нашу країну. Загальні втрати бригади живою силою — 30%, одна БТГ знищена, друга — виведена на Білгородщину.

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