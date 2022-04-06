Організатор проросійського автопробігу в Німеччині "розкаявся": "Мене завалили фотографіями трупів"

Акція на підтримку дій росії пройшла у столиці Німеччини

Організатор автопробігу, в рамках якого жителі Берліну підтримали війну росії проти України та масові вбивства на українських землях, розкаявся та заявив, що не знає, як йому тепер вижити, адже його бізнес повністю зруйнований.

Про це на своїй сторінці у "Твіттері" написав користувач мережі "Баварский машинист".

"Організатор російського пробігу в Берліні: я не знав, що там така трагедія, не поїхали б. Мій бізнес тепер зруйнований, мені дзвонять щохвилини з різних країн із погрозами. Сторінку мого автосервісу завалили фотографіями з трупами", — йдеться в тексті публікації.

Публікація в соцмережі

Нагадаємо, що кілька днів тому у столиці Німеччини було організовано автопробіг на підтримку російської федерації та її дій по відношенню до України.

Того дня вулицями Берліна проїхалася величезна колона транспортних засобів із прапорами СРСР, росії, Казахстану, а також повітряно-десантних військ збройних сил рф. Під час проїзду по вулицям міста, водії голосно вмикали пісня російських виконавців та вигукували гасла на підтримку війни в Україні.

Саме так виглядало це дійство:

Автопробіг у Берліні на підтримку рф

Раніше "Телеграф" повідомляв, як один з російських олігархів, бізнес якого потрапив під жорсткі санкції Заходу, бідкався, що не розуміє, як йому тепер виживати у росії, адже його багаторічні здобутки повністю знищені.