Росіяни вдарили по місцю роздачі гуманітарки на Донбасі, є жертви (фото 18+)

Мирних жителів обстріляли біля гуманітарного пункту

Росіяни розстріляли з реактивної артилерії місце роздачі гуманітарної допомоги у Вугледарі Донецької області. Мінімум двоє людей убито, п’ятеро поранено. Зазначимо, що раніше внаслідок мінометного обстрілу з боку російських окупантів загинули два волонтери, які допомагали мирним жителям.

Про це повідомив голова Донецької Обласної військової адміністрації Павло Кириленко у телеграм-каналі.

"Документуємо всі злочини, скоєні російською федерацією нашій землі. Прощення винним не буде!" — додав Кириленко

Зазначимо, що обстріли Донбасу почастішали після того, як армія рф тимчасово відмовилася від захоплення Києва.

Раніше Телеграф повідомляв, що зосередження на сході України відбувається не просто так. Окрім раніше заявленого бажання росіян вийти на адмінкордони Луганської та Донецької області, кривавий диктатор володимир путін, ймовірно, хоче додати символізму і до початку травня здобути хоч якусь перемогу на фронті.