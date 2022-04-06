путін не відмовився від планів на Київ: тривожна інформація від західних ЗМІ

США очікують, що росія продовжить завдавати повітряних і ракетних ударів по Україні, у тому числі по Києву, Одесі, Харкові та Львову

Президент росії володимир путін не відмовився від своїх планів із захоплення Києва. Говорити про це дуже рано, попри те, що російська армія відійшла від Києва та його околиць.

Про це пише CNN із посиланням на американських та західних офіційних осіб.

Чому росії не виграти війну проти України?

Офіційні особи очікують, що протягом наступних кількох тижнів російські сили поповнять запаси і передислокуються з метою розпочати новий жорстокий наступ на сході України, заявив у вівторок генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Вони будуть переозброєні, тому що вони витратили багато боєприпасів, — сказав Столтенберг, — і вони будуть забезпечені пальним та всім необхідним, продовольством і так далі, щоб почати новий великий наступ".

Високопоставлений представник міністерства оборони повідомив, що досі неясно, які довгострокові цілі путіна. США та їхні союзники готуються до можливості того, що Путін спробує повторно вторгнутися до Київської області, як тільки він втілить свої цілі в Донецькій та Луганській областях, припускаючи, що має достатньо сил та обладнання, щоб зробити це, заявили CNN американські та європейські офіційні. особи.

"Ми очікуємо, що росія потенційно може розширити свою присутність ще глибше в Україну, за межі Луганської та Донецької областей", — заявив радник із національної безпеки США Джейк Салліван. — "Принаймні, такий їхній намір та їхній план".

Салліван додав, що США очікують, що росія продовжить завдавати повітряних і ракетних ударів по Україні, у тому числі по Києву, Одесі, Харкові та Львову.

"Мета росії, зрештою, — максимально послабити Україну", — сказав він.

Нагадаємо, що 29 березня після російсько-українських переговорів у Стамбулі (Туреччина) представники Росії оголосили, що кардинально скорочують активність у Київській та Чернігівській області. Майже одразу після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що довіряти заявам росії немає жодних причин, а відступ військ, який зафіксувала розвідка, пов'язаний виключно з контратаками українських військовослужбовців.

Тим часом західні розвідники розкрили план путіна з відведенням військ з-під Києва. У Генштабі зафіксували переміщення близько 700 одиниць військової техніки від Києва у бік Білорусі та додали, що радіти зарано.