Мінінфраструктури максимально спростило видачу ліцензій на автоперевезення

Електронна система прийому заявок на отримання відповідних ліцензій має запрацювати з 13 квітня

Починаючи від 6 квітня, в Україні на час дії військового стану суттєво спрощується та оцифровується процедура отримання ліцензій на основні види автомобільних перевезень.

У Мінінфраструктури повідомили, у чому полягають зміни і яких видів перевезень вони стосуватимуться.

Для усіх видів ліцензій, за даними МІУ, вдвічі скорочується обсяг необхідних документів, скасовуються необхідність підтвердження трирічного досвіду роботи та подача документів про наявність матеріально-технічної бази та договорів.

Скорочено також термін розгляду заявки на отримання ліцензії. Якщо раніше він становив 10 днів, то за новою процедурою його буде обежено 1-3 днями.

Ці спрощення розповсюджуватимуться на:

- внутрішні перевезення пасажирів автобусами;

- внутрішні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями;

- міжнародні перевезення пасажирів автобусами;

- міжнародні перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів вантажними автомобілями;

- міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів).

Як повідомили у МІУ, автоматизована електронна система прийому заявок на отримання відповідних ліцензій має запрацювати з 13 квітня. Саму ліцензію можна буде отримати в інформаційній системі "ШЛЯХ" Державної служби безпеки на транспорті.

Для отримання ліцензії треба виконати п’ять кроків:

1. Створити електронну заяву у системі "ШЛЯХ" https://shlyah.dsbt.gov.ua/ (розділ Ліцензування).

2. Вказати види господарської діяльності.

3. Вказати інформацію про транспортні засоби https://bit.ly/38hP3qv.

4. Завантажити кольорові фотокопії свідоцтв про реєстрацію ТЗ та тимчасових реєстраційних талонів, якщо передбачено їх оформлення.

5. Натиснути кнопку ВІДПРАВИТИ заяву до ДСБТ.

Під час дії військового стану ліцензії оформлюватимуться в електронному вигляді. Їх буде оприлюднено на порталі електронних сервісів Державної служби безпеки на транспорті https://bit.ly/3Ns5W1x

Нагадаємо, нещодавно заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що уряд в умовах війни змінює джерела фінансування економіки, залучаючи як власні потужності, так і ресурси партнерів.