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Постраждалий від тортур українець розповів про звірства росіян (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Жителя Мотижина катували росіяни Новина оновлена 07 квітня 2022, 00:41
Жителя Мотижина катували росіяни

Окупанти катували мирних жителів.

Росіяни влаштували справжній геноцид українців на Київщині, зокрема, у селі Мотижин.

Про звірства окупантів розповів служитель християнського реабілітаційного центру при протестантській церкві Олег, який потрапив у полон до росіян, передає hromadske.

Росіяни захопили чоловіка, бо вирішили, що у реабілітаційному центрі знаходиться база українських військових. Олег провів у полоні три дні. Він пережив тортури та чув крики мирних жителів, яких убивали росіяни. 27 березня йому вдалося врятуватись. Чоловік розповів свою історію.

"Дуло автомата він (російський солдат) ставив на хребет і лягав на автомат. Він казав, що вистрілить, після чого я в муках буду помирати годину. Коли це не спрацювало, вони хотіли переїхати мені ноги БМП — прям біля ноги загальмував. І тут бог втрутився, адже він сказав, що йому наказали привезти мене до командира живим", — почав Олег.

Олег розповів, що окупанти на кілька днів посадили його у колодязь, після чого він не міг ходити. У цьому колодязі пізніше знайдуть труп чоловіка, якого вбили росіяни через фото російської колони на телефоні. Фото з закатованим українцем в колодязі облетіло шпальти багатьох іноземних ЗМІ.

"Його били й катували через те, що знайшли фотографію в телефоні", — розповів Олег.

Нагадаємо, у селі Мотижин окупанти вбили всю сім’ю старости Ольги Сухенко. Їхні тіла були знайдені в братській могилі.

До слова, у соцмережах знайшли родичів російських солдатів, які причетні до звірячих злочинів на Київщині, проте достукатися до росіян, схоже, неможливо.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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