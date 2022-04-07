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"Документує свої злочини": в Енергодарі колаборант із ОПЗЖ "звільнив" законного мера та всіх чиновників

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Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Енергодар перебуває під окупацією російських військ
Енергодар перебуває під окупацією російських військ

Головний колаборант Енергодару депутат від ОПЗЖ Шевчик "звільнив" законно обраного чинного мера міста Дмитра Орлова

В окупованому російськими військами місті Енергодар Запорізької області продовжуються спроби колаборантів на чолі з депутатом міськради від партії ОПЗЖ Андрієм Шевчиком встановити свою владу.

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Про це увечері у середу, 6 квітня, повідомляє НАЕК "Енергоатом".

"Спочатку ніби зібралися 34 члени "громадської ради самоорганізації Енергодара" й обрали головою "адміністрації міста" головного колаборанта шевчика. Далі шевчик власним "наказом" одноосібно "звільнив" законно обраного чинного мера міста Дмитра Орлова, а заразом і всіх керівників та членів виконавчих органів міської влади. Ну як звільнив – підписав цидулку всіх звільнити", — пише "Енергоатом" і публікує скріни відповідних папірців.

У НАЕК наголошують, що жодної юридичної сили та правового сенсу ці "рішення" не мають: "На них взагалі не варто й увагу звертати, а тим паче – сприймати серйозно та визнавати".

При цьому в "Енергоатомі" визнали і користь від таких дій Шевчика та Ко для України: "Єдиний корисний сенс від "діянь" шевчика – формалізація колаборантів та документування їхніх злочинів. Впевнені: українське правосуддя зволікати не буде".

Як повідомлялося, спроби повністю підпорядкувати Енергодар росіяни не залишають з 1 березня, проте законна влада міста на співпрацю з окупантами не пішла. Так, ще 24 березня більшість депутатів Енергодарської міської ради склали свої повноваження, щоб уникнути тиску та примусу з боку окупантів.

Також варто зазначити, що в Україні набув чинності закон про кримінальну відповідальність за колабораціонізм.

Теги:
#Україна #Енергодар #Дмитро Шевчик #Колаборанти
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