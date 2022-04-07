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Спецназ та артилерія ЗСУ вистежили та знищили "особливого звіра" (фото)

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Українські військові знищили ППО ворога Новина оновлена 07 квітня 2022, 04:48
Українські військові знищили ППО ворога

Українським воїнам вдалося вистежити та знищити пуско-зарядну установку ЗРК "Бук"

Сили спеціальних операцій Збройних сил України продовжують полювати на російські системи протиповітряної оборони, що вторглися в Україну для прикриття своїх окупаційних військ, і їм знову сприяв успіх.

Про це повідомляє пресцентр ССО ЗСУ у середу, 6 квітня, пізно ввечері.

Згідно з інформацією, в одному з операційних районів група Сил спеціальних операцій ЗС України провела пошук та виявила ЗРК "Бук".

Після цього оператори навели вогонь артилерії на техніку окупанта. А потім розпочали зачистку місцевості.

"Під час неї наші воїни переконалися у результативності своєї роботи, знайшовши залишки знищеного "звіра" пусково-заряджувальної установки ЗРК "Бук", — зазначили у СЗГ та опублікували фото "трофея".

Боєць ССО на фоні знищеної установки
Боєць ССО на фоні знищеної установки
Мінус одна пуско-зарядна установка ЗРК "Бук" у росіян
Мінус одна пуско-зарядна установка ЗРК "Бук" у росіян
Артилерія ЗСУ якісно знищила ворожу ППО
Артилерія ЗСУ якісно знищила ворожу ППО

Відповідно до інформації з відкритих джерел, пуско-зарядна установка (ПЗУ) ЗРК "Бук" поєднує в собі функції транспортно-зарядної машини та пускової установки. Основне її призначення — перевезення, зберігання та запуск зенітних керованих ракет. Машина здатна здійснювати запуск 4 ракет, що знаходяться на пусковому пристрої, а також заряджати її з нерухомих ложементів, на яких розміщені ще 4 ракети. Крім того, ПЗУ здатна заряджати і розряджати самохідну вогневу установку, що входить до комплексу "Бук".

Раніше "автопарк" трофейної техніки ЗСУ поповнили БМП-2, радіостанція середньої потужності та командно-штабна машина КамАЗ із Тростянця. Також ЗСУ захопили і російську важку вогнеметну систему ТОС-1А "Сонцепік".

Теги:
#Україна #Росія #Знищення #ССО #ЗРК &quot;Бук&quot; #Артилерія
Українські військові знищили ППО ворога
Україна
Спецназ та артилерія ЗСУ вистежили та знищили "особливого звіра" (фото)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Українські військові знищили ППО ворога
Спецназ та артилерія ЗСУ вистежили та знищили "особливого звіра" (фото)
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