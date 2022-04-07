Спецназ та артилерія ЗСУ вистежили та знищили "особливого звіра" (фото)

Українським воїнам вдалося вистежити та знищити пуско-зарядну установку ЗРК "Бук"

Сили спеціальних операцій Збройних сил України продовжують полювати на російські системи протиповітряної оборони, що вторглися в Україну для прикриття своїх окупаційних військ, і їм знову сприяв успіх.

Про це повідомляє пресцентр ССО ЗСУ у середу, 6 квітня, пізно ввечері.

Згідно з інформацією, в одному з операційних районів група Сил спеціальних операцій ЗС України провела пошук та виявила ЗРК "Бук".

Після цього оператори навели вогонь артилерії на техніку окупанта. А потім розпочали зачистку місцевості.

"Під час неї наші воїни переконалися у результативності своєї роботи, знайшовши залишки знищеного "звіра" пусково-заряджувальної установки ЗРК "Бук", — зазначили у СЗГ та опублікували фото "трофея".

Боєць ССО на фоні знищеної установки

Мінус одна пуско-зарядна установка ЗРК "Бук" у росіян

Артилерія ЗСУ якісно знищила ворожу ППО

Відповідно до інформації з відкритих джерел, пуско-зарядна установка (ПЗУ) ЗРК "Бук" поєднує в собі функції транспортно-зарядної машини та пускової установки. Основне її призначення — перевезення, зберігання та запуск зенітних керованих ракет. Машина здатна здійснювати запуск 4 ракет, що знаходяться на пусковому пристрої, а також заряджати її з нерухомих ложементів, на яких розміщені ще 4 ракети. Крім того, ПЗУ здатна заряджати і розряджати самохідну вогневу установку, що входить до комплексу "Бук".

Раніше "автопарк" трофейної техніки ЗСУ поповнили БМП-2, радіостанція середньої потужності та командно-штабна машина КамАЗ із Тростянця. Також ЗСУ захопили і російську важку вогнеметну систему ТОС-1А "Сонцепік".