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Путінські вояки напилися і втопили бронемашину десанту: фото дня

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Експеримент показав, що БМД-3 у воді не ефективна Новина оновлена 07 квітня 2022, 09:45
Експеримент показав, що БМД-3 у воді не ефективна

Українці припускають, що окупанти вирішили, ніби вони на російському військовому кораблі

Російські військові, які відправили воювати в Україну, напилися та відправили поплавати важку броньовану машину десанту.

Епічне фото зробили українські військовослужбовці із 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців Збройних сил України.

Знімок можна сміливо назвати фото дня, — на ньому видно водойму, на березі якої лежить шолом із георгіївською стрічкою, напівпорожня пляшка алкоголю, а з води стирчить дуло військової техніки окупантів.

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"Ось і наслідки вживання награбованого окупантами алкоголю. Екіпаж російського БМД-3 вирішив, що вони за штурвалом "русского воєнного корабля". Результат бачите самі", — прокоментував знімок Генштаб.

Варто зауважити, що українці дуже повеселилися над фотографією.

"На заняттях з маскування вони були найкращі", "Коли хотів побачити дно пляшки, а побачив дно річки", "Це те саме місце, куди йдуть російські військові кораблі?", "Думали це підводний човен, а не танк", "Русалки-нацисти заманили", — серед іншого, пишуть у коментарях.

Як повідомляв "Телеграф", російські військові активно грабують все, що можна, в Україні, і відправляють плоди свого мародерства рідним із Білорусі.

Теги:
#Росія #Військові #Військова техніка
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