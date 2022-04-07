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У Зеленського відфутболили лаврова з його новими претензіями

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Михайло Подоляк Новина оновлена 07 квітня 2022, 16:22
Михайло Подоляк

Подоляк заявив, що лавров озвучує провокаційні заяви, намагаючись тиснути на позиції Києва

У четвер, 7 квітня, МЗС рф сергій лавров заявив, що Україна нібито "відійшла від пропозицій", які обговорювалися під час переговорів у Стамбулі 29 березня. У Зеленського відповіли, що такі заяви з боку російської делегації мають провокаційний характер.

Про це у коментарі "УП" сказав радник голови ОП України Михайло Подоляк.

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лавров заявив, що майбутні гарантії безпеки України "не повинні були поширюватися на Крим та Севастополь". На що Подоляк відповів, що українська сторона підходить до питань війни та миру системно та відповідально.

"Без усіляких спекуляцій, які властиві саме росіянам, які за рахунок провокаційних публічних заяв намагаються тиснути на позиції іншої сторони", — заявив Подоляк.

У свою чергу радник глави Офісу президента додав, що принципових змін щодо гарантії безпеки для України бути не може.

Раныше глава МЗС рф сергій лавров заявив, що якщо керівництво України не вирішуватиме питання про "денацифікацію та демілітаризацію","відновлення прав російської мови", то це поставить на паузу подальший хід переговорного процесу.

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#Росія #Сергій Лавров #Михайло Подоляк
Михайло Подоляк
Україна
У Зеленського відфутболили лаврова з його новими претензіями
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