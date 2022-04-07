Британська розвідка опублікувала свіжу карту боїв в Україні

Армія рф активізувалася на Сєвєродонецькому напрямку.

У четвер, 7 квітня, на 43-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну британська розвідка опублікувала нову карту боїв в Україні.

Карта була розміщена у відкритому доступі на сторінці Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

У Генштабі ЗСУ повідомили ситуацію на фронті. На Південнобузькому напрямку противник намагається не допустити подальшого просування підрозділів Збройних Сил України та покращити тактичне становище своїх підрозділів у деяких районах. На Волинському напрямку існує можливість ракетно-бомбових ударів ворога по об’єктах військової та цивільної інфраструктури з території республіки Білорусь. На Поліському напрямку противник активних дій не проводив.

Карта боїв в Україні за 7 квітня

На Сіверському напрямку противник завершує проведення перегрупування та відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового округу у певних районах Брянської та Курської областей. На Слобожанському напрямку ворог проводить активні заходи щодо нарощування системи управління та зв’язку для наступального угруповання військ.

На Донецькому та Таврійському напрямах противник продовжує вести вогневий вплив та ведення штурмових дій. Завдає ракетно-бомбових ударів, веде артилерійський вогонь по цивільній інфраструктурі населених пунктів. Ворог також активізував зусилля на Сєвєродонецькому напрямку.

Раніше повідомлялося, що росія все ще може організувати другий наступ на Київ.

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