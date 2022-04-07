Не встигли вилетіти: росіяни знищили два українських літаки та вбили пілота у Мелітополі

Українські повітряні судна повинні були злітати для перебазування, але не встигли.

У перші дні наступу Росії на Україну українська авіація втратила два літаки на Мелітопольській авіабазі, яку використовувала 25-та бригада транспортної авіації. На жаль, не обійшлося без жертв.

Фотографії розбитих літаків лише на 43-й день війни з'явилися у розпорядженні Telegram-каналу "Двіщ".

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"Знищено щонайменше два стратегічних літака Іл-76МД", — йдеться у повідомленні.

Водночас, джерело "Телеграфу" повідомило, що обидва літаки у день, коли їх знищили російські окупанти, повинні були злітати для перебазування. Один з пілотів українських повітряних суден під час атаки противника не вижив.

Варто зазначити, що у ніч вторгнення Росії в Україну, 24 лютого, більшість української авіації була піднята у повітря, але літаки Іл-76МД з Мелітопольської авіабази вилетіти не встигли.

Іл-76МД — важкий військово-транспортний літак, який вважається перший у світі реактивним стратегічним авіалайнером, що експортується. Версія МД має посилену конструкцію планера і шасі, а максимальна злітна маса збільшена до 190 тонн. Дальність польоту із навантаженням в 40 тонн збільшена до 4200 км. На цей літак є можливість втановити чотири додаткових пілони для підвішування авіабомб і радіомаяків.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у перші дні російсько-української війни Україна втратила унікальний, найбільший вантажний літак у світі Ан-225 "Мрія", який був представлений у єдиному екземплярі. Літак згорів у своєму ангарі ще в перші дні наступу росіян. Попри це завод "Антонов" не втрачає надії відновити "Мрію" за допомогою ще одного недобудованого літака цієї категорії, одна на це знадобиться від 700 мільйонів до 1 мільярда доларів.