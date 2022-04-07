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Весняного призиву в Україні не буде: названо причину

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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ЗСУ Новина оновлена 07 квітня 2022, 23:33
ЗСУ

Це пов'язано з тим, що в країні проводить загальна мобілізація.

В Україні весною цього року не проводитимуть весняний призов на строкову службу до Збройних Сил та інших військових формувань.

Про це у четвер, 7 квітня, повідомили у Міністерстві оборони України.

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Скасування весняного призову пояснили тим, що в країні проводиться загальна мобілізація ( за Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 69/2022 "Про загальну мобілізацію") через російську військову агресію стосовно України.

"Під час проведення в Україні загальної мобілізації, комплектування вакантних посад у Збройних Силах України та інших військових формуваннях здійснюється за рахунок надходження військовозобов’язаних та резервістів. Таким чином потреби у проведенні чергового призову громадян України на строкову військову службу у квітні-червні 2022 року немає", — повідомили у Міністерстві оборони.

Нагадаємо, що в Україні розпочалася вже друга хвиля мобілізації, тож до списку призовників входять українці, які вже мають за плечима певний військовий досвід.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яка відповідальність передбачена за ухилення від призову.

Теги:
#Україна #Весняний призов #Мінборони #ЗСУ
ЗСУ
Україна
Весняного призиву в Україні не буде: названо причину
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
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