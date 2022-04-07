Весняного призиву в Україні не буде: названо причину

Це пов'язано з тим, що в країні проводить загальна мобілізація.

В Україні весною цього року не проводитимуть весняний призов на строкову службу до Збройних Сил та інших військових формувань.

Про це у четвер, 7 квітня, повідомили у Міністерстві оборони України.

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Скасування весняного призову пояснили тим, що в країні проводиться загальна мобілізація ( за Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 69/2022 "Про загальну мобілізацію") через російську військову агресію стосовно України.

"Під час проведення в Україні загальної мобілізації, комплектування вакантних посад у Збройних Силах України та інших військових формуваннях здійснюється за рахунок надходження військовозобов’язаних та резервістів. Таким чином потреби у проведенні чергового призову громадян України на строкову військову службу у квітні-червні 2022 року немає", — повідомили у Міністерстві оборони.

Нагадаємо, що в Україні розпочалася вже друга хвиля мобілізації, тож до списку призовників входять українці, які вже мають за плечима певний військовий досвід.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яка відповідальність передбачена за ухилення від призову.