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Данилов пригрозив чоловікам "розплатою" за втечу з України під час війни

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Данилов пригрозив чоловікам "розплатою" за втечу з України під час війни Новина оновлена 08 квітня 2022, 08:21

Зазначається, що всіх людей, які залишали Україну під час війни, зафіксовано.

Секретар Ради Національної безпеки та оборони України Олексій Данилов повідомив, що тих чоловіків, які покинули територію України під час війни, попри заборону, "виловлюватимуть" на зворотному шляху. Їх затримуватимуть до з’ясування обставин.

Про це Данилов заявив у ефірі українського телемарафону.

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"Коли хтось повертатиметься на територію нашої країни, ми чітко розумітимемо, коли він її покинув. Система прикордонників працює бездоганно", — підкреслив секретар РНБО.

Тобто всі чоловіки призовного віку (від 18 до 60 років), які залишили Україну після 22 лютого на зворотному шляху, повинні будуть пояснити, через який пункт вони залишили країну і на якій підставі. Варто зазначити, що ті, хто поїхав у відрядження, повинні мати окремий документ від прикордонників.

Нагадаємо, що раніше в Україні змінили правила перетину кордону на час воєнного стану для чоловіків призовного віку. Якщо є документально підтверджена інвалідність, чоловіки зможуть покинути країну.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що перетин державного кордону України спростили для водіїв призовного віку.

Теги:
#Україна #Війна #Перетин кордону
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