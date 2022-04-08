Тимчасове перемир’я з рф та "Мінськ-3": у Зеленського відповіли на побоювання українців

Домовленості про тимчасове перемир’я з росією Україну не цікавлять

Багато українців переживають, що результатом переговорів України та росії стануть чергові "мінські домовленості", проте представник української делегації на переговорах з рф радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк запевняє, що подібного не станеться, адже Україну домовленості про тимчасове перемир’я не цікавлять.

Про це радник глави Офісу президента заявив в інтерв’ю РБК-Україна.

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"Тимчасове перемир’я з російською федерацією – це завжди шлях до подальшої ескалації та війни. Його не може бути", — зазначив Подоляк.

Радник голови ВП вважає, що Україна має "застовпити такі умови" переговорів, завдяки яким росія перестане обстрілювати територію України і більше не переходитиме українські кордони, і навіть більше, умови мають зробити так, щоб росія і не думала про війну. Подоляк вважає, що тимчасове перемир’я лише стимулює рф до нових агресивних дій.

Також Михайло Подоляк запевнив українців у тому, що війна з росією не закінчиться підписанням угод подібно до мінських чи будапештських, адже тепер український уряд набагато глибше розуміє всі ризики таких договорів. За його словами, подібні "мінські" лише призводять до трагедій.

"Ми не йтимемо ні на "Мінськ-3", ні на "Будапешт-2" – це все не має сенсу. Всі ці домовленості без реальних превентивних механізмів попередження війни – не діятимуть. Ми на це не підемо, це принципове питання — додав Подоляк.

Нагадаємо, що українська делегація під час переговорного процесу у Стамбулі заявила, що відмовлятися від отримання гарантій безпеки, а також повної територіальної цілісності України не збирається.

Також раніше "Телеграф" писав, яким загалом має стати договір про безпеку України, який хочуть підготувати для підписання з росією.