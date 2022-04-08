Російський олігарх "подав сигнал" путіну: "Треба розслідувати трагедію у Бучі"

У компанії закликали "до якнайшвидшого мирного вирішення конфлікту, щоб зберегти безцінні людські життя та повернутися до нормального життя"

Алюмінієва компанія Олега Дерипаскі "Русал" стала першою російською компанією, яка виступила із закликом розслідувати військові злочини в Україні після різанини в Бучі.

На це звернула увагу газета "Financial Times" у своєму свіжому номері.

На відміну від багатьох інших великих російських експортерів та свого засновника Олега Дерипаскі, "Русал" не перебуває під санкціями. Війна та реакція на неї світової спільноти завдали шкоди ланцюжкам постачання компанії.

"Повідомлення з українського міста Буча вразили нас. Ми вважаємо, що цей злочин має бути ретельно розслідуваний. Ми виступаємо за об’єктивне та неупереджене розслідування цього злочину і закликаємо до суворого покарання винних. Яким би тяжким це не здавалося в умовах інформаційної війни, що триває", йдеться в повідомленні. у заяві голови ради директорів "Русала" Бернарда Зонневельда, яку цитує ВВС.

У "Русалі" також закликали "до якнайшвидшого мирного вирішення конфлікту, щоб зберегти безцінні людські життя та повернутися до нормального життя".

При цьому в заяві компанії, випущеній ще 6 квітня, немає конкретних звинувачень на адресу когось у зв’язку з подіями в Бучі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що геноцид українців у Бучі сколихнув світ. На звірства путінських військових відреагували США, ЄС, Ізраїль та багато інших країн. При цьому продовжують з’являтись нові свідоцтва про окупацію на Київщині. Так, мешканка Бучі розповіла, що російські окупанти розстрілювали мирних громадян просто так. Її сусіда військові Росії вбили, хоча той підняв руки вгору, ніби здається. З’являється інформація про безліч згвалтованих та спалених жертв, зокрема дітей.