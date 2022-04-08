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Військам рф, що відступили з України, треба перепочинок — розвідка Британії назвала термін

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Військам рф, що відступили з України, треба перепочинок — розвідка Британії назвала термін Новина оновлена 08 квітня 2022, 11:09

Росіяни продовжують обстрілювати міста на сході та півдні.

За інформацією британської розвідки, що російським військам, які раніше були виведені з Київської та Чернігівської областей України, потрібно понад тиждень, щоб передислокуватися для подальших дій.

Дані британської розвідки були опубліковані на сторінці Міністерства оборони Великої Британії у Твіттері.

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"Армії рф потрібно значне поповнення, перш ніж вони будуть готові до розгортання далі на схід, при цьому будь-яка масова передислокація з півночі, ймовірно, займе мінімум тиждень ", — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що російські війська просунулися далі на південь від стратегічно важливого міста Ізюм, яке тимчасово перебуває під їхнім контролем. На півночі російські війська повністю виведені з України до білорусі та росії, частина з яких буде перекинута на Донбас.

Нагадаємо, раніше Великобританія разом із союзниками вирішила надати Україні більше летального озброєння, щоб захищатися від російських окупантів.

Також Великобританія передала Україні першу партію зенітно-ракетних установок Starstreak та провела навчання щодо їх використання.

Теги:
#Війна #Розвідка #Британія
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