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Зеленський звернувся до Фінляндії: "потрібний санкційний "коктейль Молотова"

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Володимир Зеленський Новина оновлена 08 квітня 2022, 15:33
Володимир Зеленський

Зеленський закликає покарати агресора.

У п’ятницю, 8 квітня, президент України Володимир Зеленський звернувся до фінів, нагадавши про звірство росіян у Краматорську.

Відеозапис звернення президента України доступне на YouTube-каналі "Офіс Президента України".

За словами президента України, ударом по простому залізничному вокзалу росія показала як "захищає" український Донбас. Зеленський зазначив, що на таку агресію потрібно відповідати санкціями "коктейль Молотова" — ембарго на постачання енергоресурсів із рф. Крім того, глава держави розповів, що жоден із полонених росіян не зумів пояснити, чому вони прийшли вбивати українців. Зеленський додав, що у росії виховується ненависть до інших народів, причому на державному рівні.

"Мир – це однакова цінність для всіх. Війна – це однакове зло для всіх", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, 5 квітня Володимир Зеленський виступив на Раді безпеки ООН через звірства, вчинені росіянами під час окупації Київської області. Крім того, у вівторок Зеленський прокоментував можливість переговорів з президентом рф Володимиром Путіним, можливість вступу Білорусі у війну, а також подальші плани України.

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