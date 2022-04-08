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Трагедія у Краматорську: Британія обіцяє проблеми особисто путіну

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Британія відреагувала на обстріл Краматорська Новина оновлена 08 квітня 2022, 16:05
Британія відреагувала на обстріл Краматорська

Внаслідок обстрілу у Краматорську загинули десятки людей, у тому числі діти.

Велика Британія після того, як російські окупанти завдали ракетного удару по вокзалу у Краматорську, пригрозила РФ та кривавому диктатору володимиру путіну особисто.

Про це у п'ятницю, 8 квітня, у власному Twitter-акаунті заявила глава британського МЗС Ліз Трас.

"Приголомшена жахливими повідомленнями про російські ракетні обстріли мирних жителів на залізничному вокзалі Краматорська на сході України. Націлювання на цивільних є військовим злочином. Ми притягнемо до відповідальності Росію і Путіна", — написала Трас.

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Реакція Великої Британії на ракетний обстріл Краматорська
Реакція Великої Британії на ракетний обстріл Краматорська

Нагадаємо, що російська армія у п'ятницю, 8 квітня, вдарила по залізничному вокзалу Краматорська з касетного російського комплексу "Іскандер" у той час, як звідти проводилася евакуація людей. Внаслідок обстрілу ворожими військами загинуло понад 30 людей.

У Офісі президента після жахливої трагедії заявили, що цей удар окупанти планували заздалегідь — на це вказує ризикованість подібної атаки та дорога ракета, яка використовується для неї. Президент України Володимир Зеленський також відреагував на вбивства мирних жителів Краматорська, заявивши, що російські нелюди не полишають своїх методів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Миколаївській ОДА назвали свою версію цього удару окупантів по Краматорську й дали пораду українцям.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Британія #Краматорськ
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