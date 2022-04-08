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Окупанти відступили на одному із напрямків: свіжа карта боїв від британської розвідки

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Підбита російська техніка Новина оновлена 08 квітня 2022, 16:14
Підбита російська техніка

Окупанти зосереджують сили для удару по Донбасу.

У п’ятницю, 8 квітня, на 44-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну британська розвідка опублікувала свіжу карту боїв в Україні.

Карта була розміщена у відкритому доступі на сторінці Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

У британській розвідці підтвердили, що окупанти відступили із Сумської області.

Карта бойових дій в Україні за 8 квітня
Карта бойових дій в Україні за 8 квітня
Карта бойових дій в Україні за 7 квітня
Карта бойових дій в Україні за 7 квітня

За інформацією Генштабу ЗСУ, основні зусилля російські загарбники продовжують зосереджувати на захопленні Маріуполя, веденні наступу в районі міста Ізюм, прориві оборони угруповання Об’єднаних сил на Донецькому напрямку. На Южнобузькому напрямі ворог намагається не допустити просування наших військ.

На Харківському напрямку ворог продовжує блокувати місто Харків. Для недопущення просування наших військ загарбники ставлять мінно-вибухові загородження.

У районах населених пунктів Рубіжне, Попасна, Нижнє, Новотошківське, Золоте та Борівське окупанти намагалися штурмувати, але успіху не мали.

Раніше повідомлялося, що Словаччина передала Україні потужну систему ППО. Крім того, 8 квітня президент України Володимир Зеленський виступив перед владою Фінляндії.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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