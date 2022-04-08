По 100 млн на ТрО та медицину: Полтавська облрада ухвалила низку рішень

Буде завершено ремонт відділення судинної хірургії в обласній лікарні імені Скліфосовського

Під час позачергового засідання обласної ради Полтавщини було прийнято рішення про виділення коштів на потреби територіальної оборони, харчування переселенців, розвиток медицини та комунальних підприємств.

Детальніше про це розповів голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Так, було виділено 100 млн грн до резервного фонду області, гроші з якого підуть на потреби ТрО та безкоштовне харчування переселенців. Громади повинні будуть також виділити кошти для того, щоб профінансувати харчування 50 на 50.

"Наш обов’язок – підставити плече всім, у кого війна забрала дім і роботу. Наразі Полтавщина офіційно прийняла понад 60 тисяч переселенців. Ми надали їм безкоштовний прихисток у наших школах, садках і гуртожитках", – зазначив Лунін.

Також 100 млн грн було виділено на розвиток медицини області. Кошти спрямують на закупівлю нового обладнання, ліків та реагентів. Більше того, буде завершено ремонт в обласному онкодиспансері. Після цього там встановлять перший в області лінійний прискорювач, який закупили на початку цього року.

"Окрім того, завершимо ремонт відділення судинної хірургії в обласній лікарні імені Скліфосовського – залишилося менше половини. 25 млн спрямуємо на це. А також відремонтуємо котельню для цього ж медзакладу", – додав обласний очільник.

Не залишили без фінансування і комунальників. Для підприємств "Полтаватеплоенерго" та "Полтававодоканал" було виділено майже 80 млн грн, які підуть на реконструкцію котельні у Полтаві та ремонти колекторів.

Нагадаємо, раніше перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла про те, що уряд перелаштував дію низки програм для кредитування підприємств з метою допомогти бізнесу залучати кошти та відновлювати свою діяльність після війни.