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У боях за Маріуполь загинув співзасновник Pizza Veterano Рафаель Агаєв

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Рафаель Агаєв загинув у Маріуполі Новина оновлена 08 квітня 2022, 19:36
Рафаель Агаєв загинув у Маріуполі

Чоловік був морським піхотинцем.

У боях за Маріуполь у п'ятницю, 8 квітня, загинув ветеран АТО та співзасновник "Pizza Veterano" Рафаель Агаєв. Він був морським піхотинцем і виконував завдання щодо оборони міста.

Про це на власній сторінці у Facebook повідомив керівник мережі "Pizza Veterano" та учасник російсько-української війни Леонід Остальцев.

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"Рафаель Агаєв загинув в Маріуполі, виконуючи бойові завдання по обороні міста у складі свого підрозділу Морської Піхоти України. Мені шкода, Раф. Дуже. Співчуття рідним і всім тим, хто тебе знав. Люблю тебе і ми обов’язково зустрінемось", — повідомив він про жахливу втрату.

Військовослужбовець згадав, як "Раф" навчив його готувати піцу, а потім вони разом відкривали першу піцерію "Pizza Veterano".

"Ти допомагав, підтримував, наставляв, вчив, злив, любив… Ти був. Був ах**нним. Але р@сня тебе вбила. Не просто російські солдати, а саме р@сня. Вся ця недокраїна із всім своїм "недонаселенням"", — додав Остальцев.

Рафаель Агаєв та Леонід Остальцев
Рафаель Агаєв та Леонід Остальцев

Нагадаємо, що Pizza Veterano відкрилася у Києві у грудні 2015 року. Метою цього закладу було не тільки годувати українців, але й допомогти у працевлаштуванні ветеранів війни на Донбасі, які мали з цим труднощі. Заклад відкривали Леонід Остальцев та Рафаель Агаєв. З моменту відкриття заклад дуже полюбився українським патріотам і через його ідею, і через атмосферу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що легендарний український тренер з боксу Володимир Кленін загинув на 82-му році життя у Маріуполі, де точаться важкі бої.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Маріуполь #Загибель #Ветеран #Pizza Veterano
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