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Ґвалтували дітей групами та на очах у батьків: Денісова про жахливі злочини росіян під Києвом

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Росіяни на Київщині ґвалтували навіть дітей Новина оновлена 08 квітня 2022, 20:25
Росіяни на Київщині ґвалтували навіть дітей

Є випадки, коли неповнолітні дівчата вагітніли від ґвалтівників.

Російські окупанти у Київській області цинічно ґвалтували жінок та дітей (як хлопчиків, так і дівчаток). Цинізм росіян не мав меж настільки, що вони робили це групами та навіть на очах у батьків.

Про жахливі злочини росіян у Бучі та Ірпені у п'ятницю, 8 квітня, розповіла омбудсмен Людмила Денісова на власній сторінці у Facebook.

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За її словами, армія терористів у Бучі зґвалтувала дівчинку 14 років і зараз вона вагітна. Це зробили 5 російських солдатів. Ще однією жертвою окупантів у Бучі став 11-річний хлопчик, якого зґвалтували на очах у мами — її прив’язали до стільця, щоб дивилася. А дівчину 20 років троє окупантів в Ірпені ґвалтували відразу в усі можливі місця.

"Немає такого місця ні на землі, ні в пеклі, де рашистські злочинці зможуть сховатися від розплати", — написала Людмила Денісова.

Омбудсмен зазначила, що зґвалтування суворо заборонені статтею 27 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року і закликала Комісію ООН з прав людини врахувати та розслідувати ці факти військових злочинів РФ в Україні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що шість країн Європи почали розслідувати військові злочини Росії під час вторгнення в Україну.

Теги:
#Україна #Діти #Росія #Згвалтування #Війна #Ірпінь #Буча #Армія РФ
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