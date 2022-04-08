Може тривати кілька років: Арестович розповів, чим закінчиться війна проти росії

Гостра фаза війни закінчиться найближчим часом.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович не виключає, що російсько-українська війна може тривати ще кілька років, однак у будь-якому разі вона закінчиться повною перемогою України.

Таку думку український політик висловив у інтерв'ю "Телеграфу".

Чому росії не виграти війну проти України?

За його словами, остання думка на цей час зводиться до того, що теперішня гостра фаза війни зараз закінчується, а далі можливі кілька варіантів.

"Наприклад, вони взяли половину ООС, ми взяли половину. Далі у них нема сил наступати. Війна стає позиційною. Вони стоять на місці, б’ють по нас і ми б’ємо по них. Однак проблема в тому, що вони мають забезпечуватися по чужій території, особливо, що стосується півдня, де це не налагоджено. Проте, ми по них битимемо. Робити це буде простіше по стаціонарних цілях, ніж по колонах, що рухаються. І партизани наші воюватимуть, ми ж на своїй території. Їхнє командування постане перед дуже незрозумілою альтернативою: або стояти на місці й отримувати "люлей" від нашої авіації, ракетних військ, партизанів, або виходити, або чергова хвиля мобілізації всіх строковиків та резервістів", — пояснив Арестович.

Він додав, що російські резервісти навряд чи будуть сильними противниками для ЗСУ, адже наші воїни за 44 дні поховали елітні підрозділи РФ. Ба більше, Україну продовжує підтримувати Захід, особливо зброєю. І у позиційній боротьбі українська армія точно матиме перевагу.

За іншим сценарієм, вказує Арестович, російську окупанти можуть відкотитися до зони ООС і десь на півдні. У такому випадку конфлікт може стати затяжним, а війська РФ утримуватимуть захоплені території.

"Втім це не удари по містах, і країна може відновлювати економіку. Просто лінія фронту тепер буде більшою. Але й Мінського процесу не буде, і ми зможемо їх "мочити"", — зауважив радник голови Офісу президента.

Що стосується тимчасово окупованих українських міст — Херсон, Мелітополь — то їх точно будуть вичищати Збройні Сили України.

Раніше Арестович оцінив можливість другого наступу на Київ. Також радник голови ОП пояснив, чому влада заздалегідь не розповіла громадянам про напад рф на країну. Крім того, він назвав головну мету військ путіна в Україні.