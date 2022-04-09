Останні резерви? росія кинула в Україну "допотопну" зброю

Експерт здивований, що росія вважає, що подібні бомби безпечно застосовувати після понад 70 років зберігання.

Авіація окупантів схоже відчуває відвертий дефіцит бомб, оскільки вирішила дістати із запасів зброю, створену одразу після завершення Другої світової війни.

Про це повідомив аналітик сучасної війни Том Купер у статті для Medium.

Йдеться про те, що в мережі спливли знімки бомби ФАБ-3000М-46, яку завантажували в стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

Він зазначає, що інформація про те, що такий літак скинув бомби на Маріуполь, з’явилася ще на початку березня, проте візуальні підтвердження потрапили до мережі лише 7 квітня.

Проте цього разу застосована зброя має свої особливості. Зокрема, Купер вказує, що бомба ФАБ-3000М-46 створювалася ще в 1946 для скидання з бомбардувальників з поршневими двигунами. Тому експерт ставить під сумнів безпеку застосування подібної зброї з надзвукових бомбардувальників на кшталт Ту-22М3, оскільки та має відносно тонку оболонку і є ймовірність її руйнування ще в повітрі.

Крім того, Купер здивований, що росіяни вважають, що подібні бомби безпечно повертати на службу після 70 років зберігання.

"Скидати ФАБ-3000М-46 з Ту-22 — це начебто росіяни викотили з якогось музею стародавню самохідно-артилерійську установку ІСУ-152 та використали її для прямої вогневої підтримки своїх підрозділів в Україні", — підсумував він.

Як повідомлялося раніше, 8 квітня окупанти завдали ракетного удару по мирних жителів, які намагалися евакуюватися з Краматорська. Ракета з комплексу "Точка-У" вибухнула в районі залізничного вокзалу, внаслідок чого 38 людей загинули на місці та ще 12 померли у лікарні.

Одразу після цього російські пропагандисти почали заявляти, що нібито таких комплексів на озброєнні їхньої армії вже немає і спробували перекласти відповідальність на українських військових. Втім, експерти швидко знайшли свідчення, які явно вказують на інше.