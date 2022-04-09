На Чернігівщині першочергово буде відновлено трасу на Київ – Укравтодор

Загалом внаслідок бойових дій із російськими окупантами у Чернігівській області було пошкоджено 626 км доріг

На Чернігівщині Укравтодор першочергово розпочне відновлення руху трасою М-01 Київ-Чернігів, яка є критично важливим логістичним маршрутом. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Крім відновлення дороги, що сполучає Чернігів зі столицею, в області будуть також налагоджувати сполучення районних та обласного центрів.

Загалом внаслідок бойових дій з російськими окупантами на Чернігівщині було пошкоджено 626 км доріг державного значення, що становить 21% усієї мережі державних трас регіону.

«Це ділянки суцільних руйнувань та пошкодження верхнього шару асфальтобетонного покриття», - додали в Укравтодорі.

Також було зруйновано 16 мостів та шляхопроводів.

Наразі Укравтодор ще не може назвати точну суму збитків, оскільки належить ще врахувати складність та обсяги робіт, які знадобляться для відновлення.

«Сьогодні у Чернігівській області обстежуються дороги, готується дорожня техніка для прибирання», - повідомили в Укравтодорі.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив про початок відновлювальних робіт на трасі Н-12 Суми — Полтава у Сумській області.