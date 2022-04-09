Зеленський: лідер країни ЄС зажадав доказів, що "різанина у Бучі" не була постановкою

Зеленський заявив, що ці слова були найгіршими, що він чув за останні дні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що найгіршими словами, які він чув за останні дні, було прохання провідного європейського політика про докази того, що різанина у Бучі не була інсценуванням.

Про це Зеленський розповів в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

Як повідомляє видання, провідний політик ЄС хотів отримати від президента України докази того, що військові злочини у Бучі не були інсценуванням. На запитання журналіста про те, чи є цей політик із ЄС главою європейського уряду, Зеленський чітко відповів: "Так", проте хто саме це був, президент не сказав.

"Покажіть нам докази того, що це не постановка", — процитував Зеленський слова європейського політика.

Проте не пов’язані одне з одним джерела "Європейської правди" та "Української правди" підтвердили, що Зеленський говорив про прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Читайте також: Категорія Україна Шольц блокує постачання танків Україні — що дізналося Politico План, запропонований віце-канцлером та міністром економіки Робертом Габеком та міністром закордонних справ Анналеною Бербок, передбачає поставку близько 100 танків

Раніше "Телеграф" повідомляв, що геноцид українців у Бучі сколихнув світ. На звірства путінських військових відреагували США, ЄС, Ізраїль та багато інших країн. При цьому продовжують з’являтись нові свідоцтва про окупацію на Київщині. Так, мешканка Бучі розповіла, що російські окупанти розстрілювали мирних громадян просто так. Її сусіда військові росії вбили, хоча той підняв руки вгору, ніби здається. З’являється інформація про безліч згвалтованих та спалених жертв, зокрема дітей.