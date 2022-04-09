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Окупанти блокують Харків та продовжують атаки на Донбасі: свіжа карта боїв

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Підбита російська техніка Новина оновлена 09 квітня 2022, 18:24
Підбита російська техніка

ЗСУ тримають оборону на Сході та атакують на Півдні

У суботу, 9 квітня, на 45-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну британська розвідка опублікувала нову карту бойових дій.

Відповідний пост Міноборони Великої Британії опублікували на своїй сторінці у Twitter.

За день серйозних змін лінія фронту не зазнала.

Карта боїв в Україні за 9 квітня
Карта боїв в Україні за 9 квітня
Карта боїв в Україні за 8 квітня
Карта боїв в Україні за 8 квітня

За інформацією Генштабу ЗСУ, на Слобожанському напрямку противник продовжує інтенсивні обстріли та часткове блокування міста Харків. Посилює ведення радіоелектронної розвідки. На Ізюмському напрямку загарбники вели наступ у напрямку населених пунктів Бражківка та Сулігівка та зазнали поразки.

На Донецькому напрямку ворог продовжує штурмові дії. Основні зусилля окупанти зосереджують на взятті під контроль населених пунктів Рубіжне, Нижнє, Попасна та Новобахмутівка, а також встановлення повного контролю над містом Маріуполь.

На Южнобузькому напрямку противник посилив ведення розвідки. Проводив артилерійські обстріли населених пунктів Мар’янське, Нововоронцовка, Новогригорівка та Шевченкове.

Раніше повідомлялося, що російські десантники масово відмовляються йти на війну в Україні.

Нагадаємо, 9 квітня до Києва з робочим візитом прибув прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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