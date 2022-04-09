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Бійці легіону "Свобода росії" показали перший "трофей" (фото, відео)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Російський лейтенант в полоні Новина оновлена 09 квітня 2022, 21:12
Російський лейтенант в полоні

Росіяни, які борються проти путінського режиму, показали свої перші успіхи

Бійці легіону під назвою "Свобода росії", в якому на боці України воюють колишні російські військовослужбовці, взяли в полон молодого лейтенанта.

Про це повідомляється в Telegram легіону.

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Звати полоненого Юрій. Згідно з протоколом, його перемістять до штабу, де йому, як і багатьом "російським хлопцям, нададуть можливість вступити до лав легіону".

Нагадаємо, про легіон "Свобода росії" стало відомо не так вже й давно, проте ціла рота російських військових перейшла на українську сторону ще в перші дні війни — 27 лютого. Як заявили росіяни, вони не хочуть бути фашистами, але готові воювати проти справжніх — тих, що засіли у кремлі та роздають злочинні накази.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Росіяни #ЗСУ
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